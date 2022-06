Kristine Vitola, 1.96 cm, alla Passalacqua: «Voglio scoprire Ragusa»

Ragusa - Kristine Vitola è una nuova giocatrice della Passalacqua Ragusa. L’esperta giocatrice lettone, 31enne (foto), è un’ala-pivot di 196 centimetri che può vantare un’importante carriera nelle migliori squadre europee e che ha disputato Eurolega ed Eurocup. Nella stagione appena conclusa Kristine ha militato all’Olympiacos, dove ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno 13 punti di media a partita in circa 25 minuti di media di utilizzo per gara e tirando con il 50% da due, il 35% da tre e quasi l’80% dalla lunetta, raccogliendo inoltre la media di 7 rimbalzi a partita e dispensando quasi due assist per gara.

Nel corso della sua carriera anche squadre come Fenerbache, Gdynia (con la quale è già venuta a Ragusa, da avversaria, in Eurocup) e Avenida. Esperienza e numeri che dimostrano il valore della giocatrice che arriverà a Ragusa e per la quale non è mancato un importante impegno della proprietà. “Ho sentito cose molto positive sul campionato italiano – dice la neo giocatrice biancoverde - e sono sicura che firmare con Ragusa sia per me una grande opportunità. Sono stata a Ragusa un paio di volte quando ho giocato contro di voi, ma non ho potuto visitare molto e sono molto curiosa di conoscere la città nella prossima stagione. Ma soprattutto spero che sia una stagione proficua e che possiamo tutti insieme raggiungere i nostri obiettivi”.

Il direttore sportivo Alessandro Scrofani aggiunge: “Kristine è una giocatrice polifunzionale, con una stazza importante che sicuramente ci darà una mano sotto canestro, ma anche un’atleta in possesso di un notevole tiro. E’ una giocatrice con esperienze importanti in Eurolega ed Eurocup e dunque siamo soddisfatti di avere chiuso questa trattativa e di poterla ufficializzare oggi”. In bocca al lupo da Ragusanews!