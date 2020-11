L'Abruzzo verso la zona rossa, il vicepresidente della giunta: «A volte si deve fare anche ciò che non si vuole, perché è giusto». Sembra proprio un'anticipazione di una decisione che verrà presa, a livello regionale, nelle prossime ore. Il post, scritto su Facebook da Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo, recita così: «A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte.L’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole». Già da ore il presidente della del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, Alberto Albani, denunciava una forte pressione sugli ospedali.