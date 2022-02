L'addio a Vincenzo Carrubba, l'operaio annegato nel lago artificiale

Acate - La chiesa di San Vincenzo Martire ha accolto il feretro di Vincenzo Carrubba, 37 anni, annegato in un invaso artificiale mentre era al lavoro. La salma, conclusi gli esami autoptici, è stata restituita alla giovane moglie e alla madre poco prima dell’inizio delle esequie e ha ricevuto in casa l’omaggio di centinaia di cittadini. Il rito funebre è stato presieduto dal parroco don Mario Cascone che ha celebrato insieme a don Flavio Maganuco, don Fabio Stracquadaini e don Vincenzo Guastella.

Toccanti le espressioni pronunciate da don Mario Cascone, rivolte alla giovane vedova Federica e alla mamma Carmela: “Questa tragedia ci ha colpito profondamente non solo per le circostanze in cui è avvenuta ma anche per lo strazio subito dalla famiglia in attesa di poter riabbracciare il proprio congiunto. Poco vale conoscere quali siano state le dinamiche che l’hanno provocata, fatto sta che ancora una volta un uomo, uscito di casa per guadagnarsi il pane, muore sul luogo del lavoro”.