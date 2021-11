L’Albergo Diffuso, un modello vincente per il turismo di domani

Scicli - Il 2021 è stato un anno caratterizzato ancor di più dall’aggettivo sostenibile per l’intero comparto turistico. L’esigenza, legata in parte alle misure imposte dalla pandemia in corso, di un viaggiare diverso, volto alla ricerca di un’armonia con i luoghi che si visitano, di identificarsi con le persone che vi abitano, ha imposto l’affermarsi di nuovi modi di concepire, fare e proporre ospitalità.

Il modello più capace di rispondere alle nuove necessità dei viaggiatori è stato sicuramente quello dell’albergo diffuso: nato già alla fine degli anni settanta, ha saputo proporsi come formula vincente per il suo modo di amalgamarsi con la città di cui è parte, con alloggi distribuiti nei quartieri storici, proprio fianco a fianco con gli abitanti del luogo.

Scicli Albergo Diffuso, grazie ad una squadra giovane e dinamica, ha saputo ben gestire il modello, adattandolo perfettamente al contesto storico e architettonico della Sicilia Sud Orientale.

Un alternarsi di dammusi e palazzi nobiliari, case rustiche e altre con terrazzi mozzafiato nei quartieri più belli della città: da Chiafura alle Cave di San Bartolomeo e Santa Maria la Nova, fino ad arrivare alla reception di Via Francesco Mormina Penna, calata tra i monumenti barocchi, proprio di fronte al celeberrimo Commissariato di Vigàta.

L’aver percorso questo viaggio ideale all’interno della città è una delle chiavi che hanno coinvolto i vari proprietari degli immobili ad abbracciare questo modo genuino e autentico di fare ospitalità.

La società che gestisce il modello di Scicli Albergo Diffuso, fieramente ancorato alla realtà locale, per soddisfare la crescente domanda, ha avviato un percorso di scouting di nuovi immobili e nuovi proprietari da coinvolgere. Nel 2023, infatti, saranno inserite nuove dimore con nuovi confort che permetteranno agli ospiti viaggiatori di vivere un’esperienza non convenzionale in questo spicchio di terra affacciata sul Mediterraneo. Un metodo vincente che promuove la coesione e valorizza appieno le caratteristiche di ogni suo immobile, rendendolo unico e speciale per chi, per un giorno o una settimana, non vuole altro che sentirsi appieno sciclitano.