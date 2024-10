L'arcobalenso sulla Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri

Scicli - La foto è stata scattata ieri, al termine di una giornata di pioggia provvidenziale, da Graziana Brafa e ritrae l'arcobaleno sulla Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri.

"Sotto l'abbraccio di un arcobaleno, la fornace si erge maestosa, un faro di storie antiche che danza tra le sfumature del cielo, mentre la luce abbraccia le rovine, trasformando il passato in poesia. Il momento è catturato in una leggera imperfezione, pioggia battente e fulmini non l'hanno permesso ,ma in compenso ho vissuto un momento ricco di emozioni : Nuvole cariche, pioggia, fulmini, squarci luce tra le nuvole ed infine l'arcobaleno intensissimo", scrive Graziana.