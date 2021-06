L'Asp di Ragusa cerca esperto dei media, e modifica il bando

Ragusa - L’Asp corre ai ripari. Dopo l’inchiesta di Ragusanews sui bandi che riguardano gli amministrativi, la direzione provinciale sanitaria cestina il vecchio avviso, lo modifica e riapre i termini per selezionare un collaboratore “con esperienza in gestione della comunicazione istituzionale e non e tecniche di rappresentazione attraverso i media”.

Aveva sorpreso il fatto che nella procedura per ricercare un esperto in comunicazione, tra i titoli d’accesso validi, si richiedesse ai candidati una laurea triennale in economia, filosofia e relazioni internazionali e non in scienze della comunicazione, per esempio.

Una scelta inevitabilmente discriminatoria e che avrebbe potuto aprire la strada all’impugnativa.

In effetti, su proposta del Direttore UOC Pianificazione, Controllo di gestione e coordinamenti progetti, l’avviso pubblico è stato ripubblicato ampliando le competenze richieste per la figura professionale richiesta.

Meglio tardi che mai.