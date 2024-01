L'Asp di Ragusa cerca un immobile nella frazione comisana di Pedalino

Comiso - L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha necessità di reperire a Pedalino, comune di Comiso un immobile ove allocare la Guardia Medica. L'immobile dovrà avere le seguenti caratteristiche:

.1 ubicato a Pedalino in zona facilmente accessibile

.2 conforme agli strumenti urbanistici per la specifica destinazione d'uso;

3. agibile all'uso richiesto;

-superficie richiesta complessiva di circa 100 mq, ubicata al piano terra, così suddivisa:

n. 1 sala attesa circa mq 30;

Stanza riposo Medico circa mq 12;

N. 1 Ambulatorio Guardia Medica di circa mq 25 con bagno attiguo idoneoanche per diversamente abili;

N. 1 servizio igienico con doccia, dedicato al personale dipendente e agli utenti;

N. 1 Spazio spogliatoio;

Spazio deposito materiale/attrezzature mq 6;

Spazio stazionamento rifiuti speciali mq 6.

conforme allenorme di prevenzione incendi;

conforme alla normativa antisismica o staticamente idonea;

conforme allenorme sull'abbattimentodelle barriere architettoniche;

conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione contro gli infortuni ed igienesui luoghi di lavoro secondo quantodisposto dal Testo Unico D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int.

9. dotato di impianti elettrici conformi a quanto disposto dal D.M. 37/08 e relative certificazioni di conformità;

10. dotato di adeguate condizioni microclimatiche estive e invernali; presenza di impianti di climatizzazione estivo/invernale adeguato all'uso cui vanno destinati i locali;

11. dotato, in tutti i locali dove è previsto un soggiorno prolungato di personale e/o utenti devono di regola essere assicurate l'illuminazione eal ventilazione naturali: è consentito il ricorso ad impianti artificiali, conformi alla norma UNI, esclusivamente nei vani accessori (servizi e depositi);

12. l'ambulatorio dovrà essere dotato di lavandino con comandi non manuali.

Qualora l'immobile non sia adeguato alle suddette norme e/o non abbia le dotazioni impiantistiche richieste, l'interessato potrà presentare l'offerta dichiarandosidisponibile ad effettuare, aproprie spese, gli adeguamenti, a dotare l'immobile dell'impiantistica richiesta e ad effettuare eventuali modifiche interne necessarie peruna distribuzione dei locali rispondente alle esigenze dell'Azienda.

Gli interessati potranno presentare offerta, con allegata planimetria, con l'indicazione del canone di locazione richiesto e con la dichiarazione di non essere dipendente dell'ASP e di assenza di rapporti di parentela con personale dipendente ASP compilata e sottoscritta (allegata nel presente bando), in busta chiusa da far pervenire al seguente recapito: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - U.O.C. Affari Generali, piazza Igea n. 1- 97100 Ragusa.

La busta dovrà essere contraddistinta, pena esclusione dalla gara, dalla seguente dicitura: "Contiene offerta ricerca immobile a Pedalino (comune di Comiso) per "Guardia Medica".

Le buste dovranno pervenire al recapito indicato entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale dell'ASP e saranno aperte il giorno successivo lavorativo, alle ore 11,00, presso gli uffici dell'U.O.C. Affari Generali, siti in piazza Igea n. 1 a Ragusa. Gli interessati potranno assistere alla loro apertura. Le offerte dichiarate ammesse verranno trasmesse all'ufficio tecnico aziendale per le necessarie verifiche e per il parere di congruità sul canone di locazione richiesto. Verranno scelti, anche in presenza di una sola offerta, i locali che, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, meglio risponderanno alle esigenze del servizio da allocarvi. La durata della locazione è prevista per sei anni rinnovabili decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento venga li cessare lanecessità della locazione in dipendenza della disponibilità di locali in proprietà, dando un preavviso di mesi sei.

Gli interessati dovranno dichiarare contestualmente all'offerta, di avere preso visione del presente avviso e di accettarne integralmente il contenuto.