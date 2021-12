L'Asp di Ragusa licenzia tre infermieri

Ragusa - L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha licenziato tre infermieri. Secondo il provvedimento deliberativo gli interessati non erano iscritti all’Ordine degli infermieri, nonostante più volte invitati a farlo.

L’Asp ha adottato nei confronti dei suoi dipendenti, D.M.R, F.V. e G.G, la legge n. 43 del 1 febbraio 2006, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006.

L’iscrizione all’albo professionale, come dice l’Articolo 2 (requisiti), è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.