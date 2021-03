L'Atlante che non c'è su Rai 5: Dove è Vigata?

Scicli - E' andato in onda ieri sera, sul canale 23 del digitale terrestre, Rai 5, un bel reportage sulla Sicilia letteraria e cinematografica di Andrea Camilleri. L'Atlante che non c'è ha affrontato il tema di Vigata, luogo immaginario dei romanzi di Camilleri, che ha ambientazioni diverse, fra letteratura e fiction televisiva. La scrittrice Stefania Auci sostiene lucidamente che in realtà Vigata è un filtro. Il VIDEO.