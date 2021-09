L'attore francese Jean-Paul Belmondo è morto a 88 anni

Se ne è andato a Jean-Paul Belmondo. L'attore francese è morto a 88 anni.

A dare la notizia alla France Presse è stato il suo avvocato. Nato a Neuilly sur Seine, alle porte di Parigi, aveva sangue italiano nelle vene giacchè il padre era uno scultore di buona fama, Paolo Raimondo. Figlio di uno scultore, negli anni del liceo Belmondo aveva coltivato il sogno di diventare uno sportivo più dell'attore, ma dopo la partecipazione a due film importanti come A doppia mandata di Claude Chabrol nel 1959 e La ciociara di Vittorio De Sica nel 1960, quello stesso anno viene consacrato come uno dei maggiori attori francesi con Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, che lo aveva già diretto precedentemente nel cortometraggio Charlotte et son Jules

Nel 1989 è Premio Cesar come miglior attore nel 1989 per "Una vita non basta" di Claude Lelouch. Nel 2001 è stato colpito da un ictus e per otto anni è scomparso da ogni apparizione pubblica. Ma con incrollabile forza di volonta' si e' ripreso, dando il via a una nuova fase della vita, idealmente sancita nel 2011 dalla consegna della Palma d'oro alla carriera a Cannes.