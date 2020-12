L'attrice ragusana Loredana Cannata nello spot di Özpetek per Unicredit

Da molti anni è una delle sue muse ispiratrici. Ferzan Özpetek ha scelto l'attrice ragusana (di Giarratana) Loredana Cannata (Ragusa, 1975) per il primo dei suoi quattro spot della campagna pubblicitaria che gli ha commissionato Unicredit. Il film fa parte di un più ampio progetto di comunicazione – declinato anche su stampa, digital e social – per dare un messaggio di vicinanza agli italiani e un segnale di speranza e positività. A firmare la campagna – sia dal punto di vista creativo che produttivo – è l’agenzia Twenty8 Studios.

Lo spot “UniCredit per l’Italia” ha preso forma raccontando quattro storie di vita quotidiana che si intrecciano e creano un’atmosfera unica. Uno spot tv – spiega una nota – che racconta di sogni, emozioni, positività e realtà che dà un valore ancora più alto al payoff del brand “UniCredit, la banca per le cose che contano”.

Con questa campagna, UniCredit desidera valorizzare tutto il percorso che è stato fatto dall’inizio del primo lockdown, a marzo 2020, e concretizzare le iniziative, le comunicazioni, i progetti, i prodotti che sono stati realizzati per l’Italia e tutto il territorio nel claim “Chi ti sta accanto nei momenti difficili, renderà quelli sereni ancora più belli.”

Pianificata da MediaCom, la campagna prevede tagli in tv da 90, 45 e 30 secondi. Per il digital sono stati creati 5 video commerciali da 15 secondi, affiancati da una pianificazione di pre-roll e banner statici e animati. Per i social sono previsti contenuti ad hoc per i canali LinkedIn e Twitter di UniCredit. Su stampa sono previste pagine su testate nazionali sia periodiche che quotidiane.