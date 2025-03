L'attrice Sara Ricci: Io 57enne fidanzata con un 23enne che mi ha fatto corte spietata

Attrice della soap opera cult di Canale 5 “Centovetrine”, Sara Ricci (Roma, 1968) è stata ospite de “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo. In una chiacchierata si è toccato anche l’argomento sentimentale e sessuale. La Ricci ha dichiarato senza alcun problema che a 57 anni non si pone limiti d’età per la passione e per l’amore. Sicuramente predilige un amore più giovane. Senza alcun problema. Quindi ancora una volta si abbatte il tabù, che ancora resiste nonostante anni di dibattiti, sul fatto che se la donna è un po’ più avanti negli anni rispetto ad un uomo, allora è visto come scandalo. Un tema tratto molto bene nella serie tv “Inganno” di Netflix, dove Monica Guerritore vive un amore tormentato con un uomo molto più giovane.

Durante l’intervista con Caterina Balivo, la Ricci ha detto: “Un ragazzo di 23 anni, mi ha fatto una corte sfrenata, non ho potuto rifiutare. Con un altro ragazzo di 34 anni, invece ero coetanea con la mamma e a lui infastidiva sempre che lo dicessi. Per me il fatto di scendere sempre di più con l’età è una deresponsabilizzazione e una volontà di non invecchiare”. Anche sul versante economico non dovrebbero esserci disparità: “Il mio lavoro non mi pesava nella relazione, ho pagato più di qualche cena perché sono sempre stata molto generosa e quindi ho pensato: “Se devo farlo, tanto vale che mi prendo il partner giovane”.