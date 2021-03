L'attrice Serena Iansiti in dolce attesa

Le foto, con l'annuncio della gravidanza, sono state pubblicate sul numero in edicola di Vanity Fair. L'attrice Serena Iansiti (Napoli, 1985) è in dolce attesa, non rivela se sarà un maschietto o una femminuccia e annuncia la prossima maternità, che condividerà col compagno, Ferran Paredes Rubio (Barecellona, Spagna, 1975), famoso direttore della fotografia.

L'affascinante Livia del Commissario Ricciardi sarà presto protagonista del sesto capitolo della saga decennale "Un passo da cielo", intitolato "I guardiani", in una delle fiction più amate e longeve degli ultimi anni, in uscita il 1 aprile e ogni giovedì sera su Rai1.