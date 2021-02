L'autogol del Messina: esonerato Pino Rigoli mentre è ricoverato per Covid

Messina - Il tempismo assurdo del Messina calcio. Il FC Messina, terzo in classifica, a cinque punti dalla vetta ma con due partite in meno rispetto alla capolista, ha esonerato il tecnico Pino Rigoli. Tutto "normale" nel folle mondo del calcio se non fosse che, da qualche settimana, Pino Rigoli si trova in ospedale perché contagiato dal covid e per combattere una battaglia certamente più importante di una partita del girone I di serie D.

Un dirigente della società del presidente Rocco Arena ha così telefonato al tecnico, assente sulla panchina da cinque partite e ricoverato in un ospedale di Messina, comunicandogli la decisione. Rigoli ha passato davvero dei brutti momenti perché nei giorni scorsi le sue condizioni si erano aggravate finendo anche in rianimazione a causa di una polmonite interstiziale bilaterale tipica del Covid. Per fortuna Pino Rigoli ora sta meglio ma dovrà rimanere ancora qualche giorno in ospedale.