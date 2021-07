L'autostrada Siracusa-Catania chiude di notte per lavori

Siracusa - A partire da stanotte, martedì 20 luglio, saranno avviati alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici presenti lungo l’autostrada Catania-Siracusa. Tali interventi, da eseguire in fascia oraria notturna tra le 23 e le 6 del mattino successivo, prevedono la chiusura dell’autostrada come specificato di seguito.

Nelle notti tra martedì 20 e mercoledì 21, e tra mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa. Nelle notti tra giovedì 22 e venerdì 23, e tra venerdì 23 e sabato 24 luglio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Catania. Le indicazioni degli itinerari alternativi saranno segnalate in loco.