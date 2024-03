L'eclissi solare totale si allineerà con la Cometa del Diavolo, cos'è

L'eclissi solare non è l'unico evento spaziale importante dell'8 aprile. È prevista anche l'apparizione della cometa del diavolo. La "Cometa del Diavolo", conosciuta formalmente come Cometa 12P/Pons-Brooks, è pronta per una rara congiunzione con la grande eclissi solare totale del Nord America l'8 aprile. È un allineamento altamente insolito, ma non è ancora certo se la cometa sarà visibile a occhio nudo durante il giorno, anche al culmine dell'eclissi.

Per chi risucirà a vederla apparirà come una palla di neve sporca: raggiungerà il perielio - il suo massimo avvicinamento al Sole - il 21 aprile (quando probabilmente sarà al massimo della sua luminosità) e si avvicinerà alla Terra il 2 giugno (quando sarà sulla sua traiettoria di uscita). Infuocata dal calore del Sole, Pons-Brooks offrirà uno spettacolo affascinante per gli astrofotografi. La cometa Pons-Brooks ha un periodo orbitale di 71,3 anni; non passa molto spesso. Definita cometa di tipo Halley - termine riservato alle comete che orbitano intorno al Sole una volta ogni 20-200 anni - è stata scoperta per la prima volta dall'astronomo francese Jean-Louis Pons nel 1812 e poi dall'astronomo britannico-americano William Robert Brooks nel 1883. Si stima che il suo nucleo sia largo circa 20 miglia (32 chilometri).

È incline agli scoppi: Pons-Brooks, si legge su Quartz, ha subito diversi outburst dopo il primo del 20 luglio 2023.

L'esplosione, che ha centuplicato la sua luminosità, «ha colpito tutti noi perché è stata così intensa e ha prodotto una forma strana», ha dichiarato in un'e-mail Ariel Graykowski, borsista presso l'istituto SETI. La sua forma è simile a un corno: ecco perché è stata soprannominata "cometa del diavolo". Gli osservatori dell'emisfero settentrionale in questo momento possono individuare Pons-Brooks nelle prime ore della sera all'interno della costellazione dei Pesci, situata nella parte bassa del cielo nord-occidentale. È molto probabile che Pons-Brooks sia ancora più luminosa al perielio, se dovesse verificarsi un'altra grande esplosione, e che la cometa rimanga visibile fino all'inizio di maggio.

La cometa del diavolo, come vederla: servono cieli bui, abilità e nervi d'acciaio

«Le comete sono oggetti sfocati ed estesi, non sono punti concentrati come le stelle, e questo può renderle difficili da identificare a occhio nudo», ha spiegato Graykowski. «In questo momento è appena visibile a occhio nudo in cieli molto scuri e diventerà più luminosa man mano che si avvicina al perielio». Graykowski raccomanda di usare un binocolo o un telescopio prima di cercare di vederla a occhio nudo e dice che gli osservatori del cielo dovrebbero lasciare che i loro occhi si adattino all'oscurità per circa 20-30 minuti. L'eclissi solare totale dell'8 aprile offre - forse - un'opportunità unica di assistere a due straordinari eventi celesti nello stesso momento. Il livello di oscurità durante l'eclissi varierà a seconda della geografia e delle condizioni locali, ma potrebbe essere abbastanza consistente da rivelare Giove e Venere e forse anche le stelle durante il periodo di totalità. Gli astrofotografi potrebbero riuscire a immortalare Pons-Brooks accanto al Sole eclissato, mentre i due oggetti compiono il loro rendez-vous celeste. Si tratta di una grande sfida, che richiede cieli sufficientemente bui, abilità e nervi d'acciaio.

E se non la vedete sarà per la prossima volta: nel 2097

Al perielio, Pons-Brooks si troverà a circa 0,78 unità astronomiche (UA) dal Sole (un'UA è la distanza media tra la Terra e il Sole, circa 93 milioni di miglia). Nel punto più lontano, l'afelio, la cometa si troverà a meno di 17,2 UA dal Sole. Questo accadrà nel 2059, quando la cometa si girerà e inizierà il suo viaggio di ritorno verso il sistema solare interno, con il suo prossimo appuntamento solare nel 2097.