L’Epifania tutto il rosso si porta via: il calendario dei prossimi giorni

Ragusa – Con le feste la Befana si porta via oggi anche l’ultimo giorno in rosso sull’Italia, almeno fino a lunedì 11 gennaio. Ancora per oggi è tutto chiuso tranne gli alimentari ed è permesso muoversi una sola volta, al massimo in due persone (minori di 14 anni e disabili non contano), verso una sola abitazione privata della propria regione. Le Regioni, come già avvenuto nella vicina Calabria per la dad, potranno modificare le disposizioni nazionale solo in senso restrittivo. Oltre a mascherina e distanziamenti, il minimo comun denominatore a tutte le giornate fino al 15 sono: il coprifuoco dalle 22 di notte alle 5 del mattino; la chiusura di palestre e impianti sportivi; i mezzi pubblici al 50%; e il divieto agli spostamenti interregionali, tranne che per i soliti motivi di lavoro, salute, urgenza e rientro nel domicilio/residenza (non seconde case).

Giovedì 7 e venerdì 8. Zona "gialla rafforzata", cioè spostamenti liberi ma solo nella propria regione. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, dopo quell’orario si potranno solo acquistare cibo e bevande da asporto - con il divieto di consumarli nelle adiacenze del locale - oppure riceverle a domicilio. Aperti tutti i negozi e i centri commerciali. Riaprono asili nido, scuole d’infanzia, elementari e medie.

Sabato 9 e domenica 10. Zona arancione. E’ consentito muoversi solo nel proprio comune e con l’autocertificazione. Attività ristorative chiuse tutto il giorno: consentiti solo asporto e delivery. Aperti tutti gli altri esercizi, inclusi parrucchieri e centri estetici.

Da lunedì 11 a venerdì 15. Riprende la didattica in presenza per il 50% degli studenti delle superiori e torna il sistema a fasce: in base ai nuovi indici di rischio individuati dal Cts verranno riclassificate tutte le regioni. In assenza di particolari criticità locali si torna alla zona gialla cosiddetta rinforzata. In questi giorni subentrerà un nuovo Dpcm che deciderà il da farsi da sabato in poi.