L'Eredità, il ragusano Giuseppe Criscione è il nuovo campione

Ragusa - L'Eredità, il nuovo campione è il ragusano Giuseppe Criscione: il giovane concorrente si aggiudica per la prima volta la possibilità di giocare alla ghigliottina, ultima manche del programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna.

Giuseppe è arrivato alla fase finale del gioco con un montepremi di 230 mila euro, ma la ghigliottina è stata fatale in due occasioni, determinando una riduzione della sua possibile vincita a 57.500 euro. Le cinque parole su cui il concorrente ha dovuto esprimersi sono lattina, imperiale, plastica, inglese e latte e dopo il minuto di tempo a disposizione Giuseppe ha scritto "zuppa", sembrando anche piuttosto sicuro. E incredibilmente, in quanto non era riuscito a trovare tutti gli abbinamenti correti neanche lui, è quella la parola corretta che gli consente di centrare la prima vittoria della sua carriera nel gioco.