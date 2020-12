L'Eredità, quando gli autori Rai sono più ignoranti dei concorrenti

Roma - Che Flavio Insinna non fosse un pozzo di scienza lo avevamo capito da un pezzo, visto che è costretto a leggere sul monitor anche le risposte alle domande più semplici. Ma anche alcuni autori de L'Eredità, che hanno tutto il tempo di consultare ogni fonte prima di scrivere i quiz, non sono da meno. L'ultima gaffe, clamorosa, è andata in scena nella puntata di ieri sera. In una domanda del quiz si chiedeva al concorrente di rispondere sulle frasi di Cavour dette nel 1869. Peccato che Camillo Benso, conte di Cavour, fosse morto otto anni prima, il 6 giugno 1861 a Torino. Un errore che non è passato inosservato sui social, ma che non invaliderà la puntata. I vertici di Viale Mazzini, frastornati dalla vergogna, finora non hanno avuto nemmeno il coraggio di chiedere scusa.