L'estate arriva da Cannolia

Marina di Ragusa - Il cannolo alla crema di mandarino tardivo di Ciaculli. Si tratta di un’edizione limitata del cannolo caldo n.1 in Sicilia dal sapore fresco e agrumato. Disponibile solo per qualche settimana nelle due botteghe di Scicli e Marina di Ragusa. È il gusto del momento.

Davide, il pasticcere di Cannolia, racconta questa nuova specialità: “Abbiamo lavorato la ricotta con le foglie di menta e creato all’interno della cialda, rigorosamente preparata a vista, un doppio strato con la crema di mandarino tardivo di Ciaculli. La rifinitura dei bordi è con le scaglie di cioccolato fondente”.

Il cannolo non è mai stato così estivo!

Estate, è un cannolo in edizione limitata, disponibile solo da Cannolia tutti i giorni nella storica bottega di Scicli in Via San Bartolomeo, 10 e nel nuovo punto vendita di Marina di Ragusa, in Via Amerigo Vespucci, 6, entrambi aperti tutti i giorni fino a tarda notte.