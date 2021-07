L'estate dei bambini con diverse abilità a Pozzallo

Pozzallo - É iniziato il progetto “Estate 2021 per gli alunni diversamente abili a mare” che si svolgerà per l’intero mese di luglio, in collaborazione con l’A.I.A.S., il CSR e con il patrocinio del Comune di Pozzallo. Un percorso didattico seguito dai terapisti dell’A.I.A.S. affiancati da alcuni docenti di scuola primaria del nostro Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo. L’obiettivo è quello di dare un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, anche attraverso un efficace raccordo con il territorio, vedasi il CSR ed il Comune di Pozzallo ed è solo attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti e di ciascuno che nascono questi percorsi didattici - inclusivi, spiega il Dirigente Scolastico, prof.ssa Veronica Veneziano. Le attività didattiche sono in modalità outdoor, ossia all’aria aperta, con tutti i benefici dello stare insieme ai propri coetanei, accrescendo le capacità sociali dei discendi che, messi in un contesto diverso da quello dell’aula scolastica, sono spinti a stare in relazione e ad aumentare la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente.

Il progetto è stato voluto dalla lungimiranza della Dirigente Veneziano, la quale ha subito visto in questo percorso un’occasione unica di valenza didattica, sociale e di crescita psicofisica.

L’attività estiva, inoltre, risponde alle esigenze dei genitori che si trovano a dover trovare una soluzione per i loro figli, che, in assenza di spazi adeguati, spesso finiscono con il trascorrere il loro tempo con i nonni (laddove possibile) o in altra forma di assistenza domiciliare. Le stesse esigenze si palesano per i bambini con neuro-diversità che necessitano di una risposta alle stesse esigenze dei loro pari, risposta che tuttavia raramente si trova nelle attività pensate per i bambini a sviluppo tipico.

L’obiettivo è quello di strutturare laboratori in spiaggia e realizzare percorsi diversificati rispetto alla didattica disciplinare, in modo da offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di vivere esperienze formative che utilizzano soprattutto l’aspetto emotivo-relazionale, manipolativo- psicomotorio-ludico dell’apprendimento, in relazione alle esigenze individuali per favorirne la crescita in un ambiente non strutturato come quello del mare.

Il Dirigente Scolastico, professoressa Veneziano, da sempre a favore di una scuola inclusiva, ha sottolineato che “non ci sono dubbi sulla ricaduta di un apprendimento inclusivo, infatti l’azione metodologica e didattica del docente curricolare si modifica e si perfeziona perché il terapista insegna come agire e quali azioni mettere in atto per quella determinata forma di disabilità”.

L’istituto Comprensivo “Antonio Amore” ancora una volta, nonostante i disagi del tempo presente, si conferma istituzione inclusiva che pone accenti seri e responsabili nei confronti di un tema tanto delicato.

Formuliamo i migliori auguri per un’ottima riuscita del progetto ai terapisti, ai docenti e agli alunni coinvolti.