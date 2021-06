L’estate sta arrivando: richiedere un preventivo per il condizionatore

Con l’arrivo dell’afa estiva, sempre più persone ricercano un condizionatore per la propria abitazione, ma sul mercato ne esistono di diverse tipologie e sembra difficile scegliere il modello più adeguato. Infatti, le caratteristiche del condizionatore sono diverse e la scelta deve essere effettuata non solo considerando le esigenze economiche, ma anche in base all’ambiente da climatizzare. Proprio per questo, quando si richiede un preventivo per condizionatore è fondamentale specificare tutti i parametri.



Tipi di condizionatore

Esistono diversi tipi di condizionatore. Il condizionatore monoblocco è dotato di un tubo che passa per la finestra ed espelle l’aria calda in modo da fornire l’aria fresca all’interno dell’abitazione. È sicuramente uno dei condizionatori meno costosi, tuttavia il consumo energetico è elevato ed il costo si riversa in bolletta, inoltre è molto rumoroso. Il condizionatore monosplit, invece, è un tipo di condizionatore che viene istallato in uno spazio ridotto, ideale per le piccole abitazioni. Esso, infatti, è composto da una unità di refrigerazione singola, collegata ad un’unità esterna. Per questo motivo, anche la sua manutenzione è molto semplice. Il condizionatore con split fisso, invece, viene istallato alla parete, ed ha un prezzo più elevato che è giustificato dalle sue alte prestazioni. Infatti, è in grado di raffrescare zone più ampie della casa.

Quanto costa un condizionatore?

Per avere un’idea precisa sul costo di un condizionatore, è fondamentale richiedere un preventivo per condizionatore, tuttavia è possibile farsi qualche idea considerando i diversi modelli. Un condizionatore split costa massimo 1000/2000 euro, mentre un condizionatore multi split si aggira intorno ai 3000 euro; i modelli più economici sono quelli mobili, che costano invece poche centinaia di euro. Tuttavia, bisogna aggiungere anche il costo del montaggio da parte di un professionista, capace di saldare il condizionatore al muro senza fare danni. In genere, la manodopera ha un costo intorno ai 500 euro, ma dipende da molti fattori come il tipo di condizionatore da istallare. Per trovare un professionista, è possibile anche richiedere un preventivo online per il condizionatore.

Come risparmiare sui consumi

Spesso si richiede un preventivo condizionatore al fine di trovare il modello giusto ad un costo minore, tuttavia non sempre si considera che il risparmio in fase d’acquisto può significare consumi più elevati e di conseguenza bollette più salate. Pertanto, è sempre meglio valutare modelli di classe A o A+: in questo modo, non solo si può ridurre l’energia elettrica consumata, ma anche le emissioni di CO2 nell’ambiente. Inoltre, i modelli dotati di inverter, consentono di risparmiare fino al 75% di energia. Infatti, l’inverter è un dispositivo elettronico in grado di regolare in maniera automatica la potenza del condizionatore, in base alla temperatura percepita nella stanza. Per mantenere l’efficienza del condizionatore, inoltre, è fondamentale dedicarsi alla manutenzione, pulendo i filtri o sostituendoli quando necessario. Infatti, se i filtri sono sporchi o usurati, il motore deve lavorare di più, sprecando più energia. Un ulteriore, semplice consiglio è quello di mantenere la temperatura tra i 20° ed i 25°, poiché più bassa è la temperatura, maggiore sarà il dispendio di energia; ovviamente, quando il condizionatore è in funzione è necessario tenere chiuse porte e finestre per non disperdere il fresco e far entrare afa in casa.