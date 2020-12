L’etichettatura dei prodotti cosmetici non sempre indica gli allergeni

Gli allergeni sono sostanze di origine naturale o chimica, solitamente innocue, in grado di scatenare reazioni allergiche in alcuni individui predisposti. Comunemente, gli allergeni includono pollini, acari della polvere, derivati animali (es. pelo), alimenti, sostanze trasmesse con la puntura di insetti e farmaci. "Alcuni prodotti cosmetici venduti in Europa contengono ancora livelli eccessivi di fragranze che generano allergie": è quanto si legge in uno studio condotto da una rete di laboratori specializzati coordinati dall Edqm (direzione europea per la qualità dei medicinali e la salute), organo del Consiglio d'Europa.

Come è disciplinato l'uso degli allergeni in ambito cosmetico? Il Regolamento (CE) n 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici ha regolamentato l’etichettatura dei prodotti destinati alla commercializzazione al fine ultimo di informare i consumatori finali: L'articolo in questione obbliga il produttore a dichiarare, nell'elenco degli ingredienti, tutte le sostanze odoranti che sono in grado di scatenare reazioni di irritazione cutanea o sensibilizzazione se presenti oltre la soglia minima consentita di esposizione. In questo modo, i consumatori allergici o intolleranti possono informarsi sulla composizione del prodotto cosmetico attraverso l’INCI (lista completa degli ingredienti). Questo dà modo loro di compiere una scelta consapevole al momento dell’acquisto ed, eventualmente, optare per una formulazione cosmetica priva di fragranza.

Dai test condotti tra il 2018 e il 2020 su 932 cosmetici - prodotti per la pelle, capelli, labbra, oltre che deodoranti e profumi - è emerso che il 7,7% non rispetta la legislazione europea perché le etichette non indicano i composti profumati allergenici presenti, oppure riportano dosi minori di queste sostanze. Inoltre i laboratori hanno scoperto che il 3,1% dei cosmetici 'senza profumo' contengono invece composti profumati. I problemi più comuni emersi durante i test riguardano la presenza del linalolo, dell'alcool benzilico e del limonene, tutte sostanze che, in base alla regolamentazione Ue del 2009 sui cosmetici, devono essere riportate sulle etichette se la loro quantità supera una certa soglia. Strasburgo indica che i prodotti "meno rispettosi della legge" sono i profumi - il 41% di quelli testati conteneva composti allergenici. "La presenza di composti profumati nei prodotti cosmetici, combinata con le false dichiarazioni su prodotti venduti come 'senza profumo' rappresentano un pericolo per la salute dei consumatori perché queste sostanze possono causare gravi reazioni allergiche", spiega le Edqm. "I composti profumati allergenici sono tra le principali cause della sensibilizzazione della pelle e un corretto etichettaggio è un prerequisito per prevenire le reazioni allergiche", specifica Strasburgo. "Riuscire a garantire che i prodotti cosmetici rispettino la regolamentazione è essenziale se si vogliono evitare potenziali rischi per la salute", dichiara Susanne Keitel, direttore dell'Edqm. "I problemi rilevati da questo studio dimostrano la necessità di continuare ad assicurare una stretta collaborazione tra i laboratori ufficiali per il controllo dei cosmetici", aggiunge Keitel. La rete di laboratori coordinata dall Edqm è stata creata 10 anni fa per aumentare la protezione dei consumatori attraverso un rafforzamento della sorveglianza sui cosmetici a livello europeo. Attualmente la rete è composta da oltre 50 laboratori - vi partecipano strutture in 21 paesi Ue, tra cui l'Italia - che attraverso una cooperazione rafforzata riescono ad aumentare le loro capacità d'analisi e di controllo.

Cosa deve essere riportato nelle etichette?

Gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere riportati secondo la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario stabilito dall’UE (Decisione UE 2019/701), e riportati in ordine decrescente di prevalenza. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono riportati nell'elenco degli ingredienti con il termine generico di «parfum» o «aroma». Invece, le sostanze odoranti e aromatizzanti, che sono state definite come potenzialmente allergizzanti e la cui esplicita indicazione è prescritta per legge, sono riportate con le loro specifiche denominazioni nell'elenco degli ingredienti di seguito ai termini “parfum” e “aroma”.