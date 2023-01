Evoluzione giochi di Harry Potter: dalle umili origini a Hogwarts Legacy

Il franchise di Harry Potter è stato un fenomeno culturale per oltre 20 anni, con libri, film e merchandising, che hanno affascinato il pubblico di tutte le età. Un'area in cui la serie ha visto una crescita e un'evoluzione significative è quella dei videogiochi. Dai semplici adattamenti dei film alle esperienze open world completamente inedite, i giochi di Harry Potter hanno fatto molta strada in breve tempo.

All'inizio…

Il primo gioco di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, è stato rilasciato nel 2001 per PlayStation, PlayStation 2 e PC. Basato sul primo film della serie, il gioco segue Harry, Ron e Hermione mentre esplorano la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, risolvendo enigmi e combattendo nemici. Sebbene il gioco abbia ricevuto recensioni contrastanti, è stato un successo commerciale, vendendo oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Il gioco successivo: La Camera dei Segreti, basato sul successo del suo predecessore ha ricevuto elogi ancora maggiori. È considerato il miglior gioco di Harry Potter della serie principale. Purtroppo, i giochi successivi non sono stati in grado di riconquistare la magia di questa serie iconica.

Almeno ci hanno provato

Negli anni successivi furono rilasciati molti altri giochi di Harry Potter, tutti basati sui film. Questi giochi sono stati ben accolti dai fan, ma sono stati criticati per la loro mancanza di originalità e ripetizione. Il Calice di Fuoco ha abbandonato l'esplorazione e ha seguito una formula più lineare. A differenza dell'Ordine della Fenice che ricreava il castello di Hogwarts nei minimi dettagli consentendo ai giocatori di esplorarlo completamente, mancava però la componente più cruciale: la magia.

La caduta

Nel 2010 è stato rilasciato un nuovo gioco di Harry Potter che avrebbe cambiato la serie per sempre. Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 che ha contribuito alla fine (seppur temporanea) della serie. Con Call of Duty e Halo sempre di quel periodo, i Doni della Morte parte 1 ha preso molta ispirazione rendendo il titolo uno sparatutto su binari piuttosto che un gioco ambientato nell’universo di Harry Potter. I Doni della Morte: Parte 2 ha provato a sistemare alcune cose, ma si è rivelata una parodia senz'anima degli sparatutto in terza persona. Questo ha segnato la fine dei giochi di Harry Potter. Fino a…

L'arco della redenzione?

Quando ogni speranza sembrava persa, come un fulmine a ciel sereno, Avalanche Studios ha annunciato un enorme gioco di ruolo open-world ambientato nell'universo di Harry Potter. E anche se non incontrerai né interpreterai Harry, Hogwarts Legacy ti porterà nel mondo magico del 1800, dove il personaggio principale della storia sarai tu. Potrai creare il tuo personaggio, scegliere la tua casata, frequentare le lezioni, imparare incantesimi, preparare pozioni, domare, cavalcare e combattere bestie fantastiche, esplorare ogni angolo e aprire ogni stanza nell'iconico castello.

Mentre i possessori di PS4 e Xbox One devono ancora aspettare un paio di mesi per giocare, le versioni di Hogwarts Legacy per PC, PS5 e Xbox Series X/S sono quasi qui. L'Hogwarts Express parte il 10 febbraio e puoi prenotare biglietti più economici sui marketplace digitalii come Eneba.

I giochi di HP hanno fatto molta strada e, dopo molti fallimenti nel catturare la magia, Hogwarts Legacy ti permetterà finalmente di esplorare il mondo magico in modi nuovi ed entusiasmanti. Se il gioco manterrà le sue promesse, sarà un tanto atteso riscatto e, forse, uno dei migliori giochi del 2023. Senza dubbio, Hogwarts Legacy è un sogno diventato realtà per ogni fan di Harry Potter!