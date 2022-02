L'ex base missilistica Nato di Comiso accogliera i profughi ucraini?

Comiso - La sindaca Maria Rita Schembari è d'accordo e si dice entusiasta. E ha risposto alla proposta di Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale di Italia Viva, che ha lanciato la proposta di ospitare presso le villette della ex base Nato, i profughi Ucraini. “Accogliamo la proposta, come del resto avevamo già fatto l’anno scorso per i profughi Afghani”, dice la sindaca.

“Premesso che questa è la politica che bisognerebbe fare, in special modo quando si tratta di problemi che non possono essere risolti dalle barricate di inutili partigianerie – commenta Maria Rita Schembari – condividiamo e rilanciamo la proposta del rappresentante di I.V. Del resto – ancora il primo cittadino di Comiso -, avevamo già dato la stessa disponibilità per quanto riguardava i profughi Afghani, opzione che resta sempre aperta, per cui non ci sarebbe motivo di non ascoltare questo buon consiglio da parte dell’amico Liuzzo e di non aprire le porte anche agli Ucraini, seguendo naturalmente tutti i dovuti passaggi. Mi inorgoglisce sapere – conclude Maria Rita Schembari – che molti miei concittadini e addirittura alcuni albergatori, in queste drammatiche ore si sono resi disponibili ad ospitare famiglie Ucraine con bambini”.