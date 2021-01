L'ex presidente del Senato Franco Marini ricoverato nel reparto Covid

Rieti - L'ex presidente del Senato Franco Marini è ricoverato per coronavirus all’ospedale de Lellis in discrete condizioni. L’esponente politico del Pd, 87 anni, abruzzese di nascita e reatino d'adozione è ospite da un paio di giorni nel reparto Covid del nosocomio reatino in respirazione assistita e sotto terapia farmacologica.