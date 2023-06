L'ex Provincia di Ragusa acquista pagine pubblicitarie

Ragusa - Il libero Consorzio ex Provincia Regionale di Ragusa ha acquistato una pagina editoriale sul quotidiano La Sicilia per il convegno L'Oro degli Iblei, da tenersi il 20 luglio prossimo al porto di Marina di Ragusa affidandone la redazione alla società Dse Srl di Catania per un importo di 1508 euro Iva escusa. La Dse è la concessionaria della pubblicià del quotidiano La Sicilia.

Il provvedimento porta le firme del responsabile del procedimento Enrico Boncoraglio e del segretario generale Alberto D'Arrigo.