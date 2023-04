L'ex Vescovo di Noto Staglianò e Odifreddi in dialogo

Foligno, Perugia - “Dialogo tra pensanti”, e non tra un uomo di fede e un matematico ma “semplicemente” tra “due persone pensanti”. La Pontificia Accademia di Teologia spiega così in un comunicato il confronto su fede e ragione, Sabato 22 aprile 2023 alle ore 18.30 nella Sala Antonelli dell’Auditorium San Domenico a Foligno, tra il vescovo Antonio Staglianò, presidente della medesima Accademia, e Piergiorgio Odifreddi, matematico logico e, saggista, nell’ambito della XII Festa di Scienza e Filosofia, quest’anno dedicata al tema "Ulisse del XXI secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali".

Un incontro di argomenti

“Spesso – si legge nel testo - quando si discute di fede e ragione, si suppone che la fede stia automaticamente dalla parte dei religiosi, e la ragione automaticamente dalla parte degli scienziati”, in questo dialogo, moderato da monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo della Diocesi di Foligno e della Diocesi di Assisi, Gualdo Tadino e Nocera Umbra invece, secondo gli organizzatori, a confrontarsi “non saranno un vescovo e un matematico, ma semplicemente due persone pensanti”. Il che significa che “saranno i loro argomenti, e non i loro ruoli, a decidere da che parte stiano la fede e la ragione. E, soprattutto, se e come i religiosi intendano e vivano la ragione, e gli scienziati la fede”.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming online.