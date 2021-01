L'impatto ambientale delle cartucce per stampanti

La stampante è uno strumento sempre più presente nelle case dei consumatori, sempre più apprezzate dal pubblico, sia per un uso saltuario che per quello professionale. La tecnologia di stampa ha fatto passi da gigante negli ultimi 20 anni, tanto da vedere presenti sul mercato diverse opzioni, sia a livello di brand, dove abbiamo avuto l’ingresso di nuovi concorrenti che hanno fatto abbassare il prezzo medio, sia a livello tecnologico, con stampanti che funzionano ad aghi, a getto di inchiostro, attraverso la tecnologia laser o a impatto. Di diversa natura sono le stampanti 3D, di cui non parleremo poiché la tecnologia di cui fanno uso è ancora agli albori. Dunque un mercato in espansione, con volumi di vendite in rapida crescita, che però fanno storcere il naso ad alcuni esperti, che segnalano un problema insito nella vendita e nell’uso delle stampanti: l’impatto ambientale provocato dalla costruzione delle componenti. Parliamo innanzitutto del problema più grosso: non è tanto la costruzione delle stampanti a preoccupare, quanto quella delle cartucce per stampanti.

Naturalmente, per quanto bravi ed efficienti diventiamo nei processi produttivi, non possiamo superare dei limiti fisici, come la necessità assoluta di utilizzare i colori, ragion per cui le aziende non possono aggirare la costruzione di cartucce per stampanti contenenti i colori da utilizzare. Ma come mai preoccupano così tanto? Le cartucce per stampanti sono composte da materiali non riutilizzabili (inchiostro, toner, componenti ottici, nastro) poiché vengono esauste durante il processo di stampa. Una volta esauste, esse diventano “rifiuti speciali non pericolosi” ma, al contempo, difficilmente riciclabili. Ciò ha portato le aziende semplicemente a spingere sull’acceleratore, producendo una grande quantità di cartucce per stampanti da immettere sul mercato, preoccupandosi poco di tutti quei rifiuti che, inevitabilmente, hanno un impatto sull’ambiente, senza dimenticarci dell’impatto ambientale già insito all’interno del processo produttivo delle stampanti e delle componenti base). Fortunatamente, come spesso accade, la soluzione arriva dal mercato stesso: consumatori e aziende hanno trovato quella che sembrerebbe essere una soluzione percorribile, ovvero ricaricare le cartucce per stampanti. Ma se, come detto in precedenza, il processo di stampa crea dei rifiuti esausti, come avviene il procedimento?

La ricarica delle cartucce per stampanti si compone di più fasi: prima di ogni altra cosa si raccolgono le parti esauste, vuote. Dopodiché si procede ad un’analisi di queste, poiché non tutte le cartucce per stampanti possono essere ricaricate, soltanto quelle che non hanno subito danni alle parti meccaniche i ai materiali di supporto possono vanno bene, alle quali verranno quindi sostituite tutte le componenti monouso, riempite di inchiostro e, infine, testate per assicurarsi la riuscita del procedimento.

Le cartucce per stampanti così rigenerate però, non sempre offrono la stessa qualità di stampa di quelle originali. La ricarica è una pratica non sempre appoggiata dai brand produttori di cartucce per stampanti, poiché vedono scomparire una parte della loro clientela potenziale. Questi atteggiamenti tenderanno a sparire col tempo quando queste aziende capiranno, o lo Stato farà capir loro, che preservare l’ambiente è una mission ben più importante di vendere più cartucce per stampanti dei competitors e, una volta che si faranno ricerche adeguate,il processo di ricarica diventerà più precisa, efficiente e facile, senza perdite di qualità per il consumatore finale.

Questo tipo di mindset deve iniziare a guidare un mercato che non può continuare a ruotare attorno al becero consumismo, ma tendere ad una prospettiva di responsabilità nei confronti dell’ambiente in cui viviamo.