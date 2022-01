L’inafferrabile gatto nero del cinema King

Palermo –Un gatto nero da cinque giorni sarebbe "prigioniero" all'interno del cinema King-Eplanet, in via Ausonia, a Palermo. Vani i tentativi di liberarlo, perché il felino, impaurito, non si fa prendere e vaga per le sale del cinema, anche durante le proiezioni. "Sabato sera uscendo dal locale - racconta Maria Giulia Franco - ho visto il gatto che correva da una sala all'altra e mi sono meravigliata ma anche preoccupata, ho chiesto agli impiegati del cinema che mi hanno raccontato la storia di questo gatto". I gestori del cinema si stanno dando un gran da fare per cercare di farlo uscire, intanto lo accudiscono lasciando acqua e cibo nelle sale.

La storia, a dirla tutta, odora un po’ di trovata pubblicitaria. "Abbiamo messo un pò di croccantini in una ciotola e anche dell'acqua per non farlo morire di fame - insiste Giovanni Vitale, responsabile del cinema -. Abbiamo non poche difficoltà a farlo uscire perché scappa ed è molto più veloce di noi. Nonostante i tanti tentativi finora non siamo riusciti, si nasconde sotto le poltrone delle sale e scappa. Ieri per poco non ce l'abbiamo fatta, perché è salito nella hall del cinema, abbiamo cercato di farlo uscire ma poi si è dileguato. È un gatto conosciuto in zona - aggiunge Vitale - perché c'è una signora qua vicino che assiste i randagi che è venuta a cercarlo e noi speriamo liberarlo". Ma, a quanto pare, si trova meglio al cinema e non ne vuol sapere di uscire.