L’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica celebra 35 anni dalla fondazione

Modica - Le socie dell’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica hanno celebrato il trentacinquesimo anniversario della fondazione avvenuta il 5 gennaio 1988. L’evento, in un clima di amicizia e di cordialità, ha visto la presenza di Lucia Di Paola Guzzardi, Governatrice del distretto 211 Sicilia – Calabria e di tutto il CED.

Prima della cerimonia si è tenuto un incontro culturale in continuità con “Voci di donne”, rassegna promossa dall’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica in cui viene presentato un libro alla presenza degli autori ed abbinato un vino all’opera letteraria. Per l’occasione è stato presentato il romanzo Marinusa. Ha conversato con gli scrittori, Luisa Gennaro e Filippo Bozzali, Beatrice Boncoraglio Antoci che ha evidenziato i tratti salienti di un romanzo di passioni e di drammi in una Sicilia incantatrice, dove la morte è anch’essa un mito di trasformazione.

La sommelier Cettina Scollo Rizza ha condotto un’interpretazione enologica del romanzo Marinusa abbinando un vino della Cantina Feudo Ramaddini di Marzamemi. E’ seguita la cerimonia per la celebrazione dell’anniversario con un intervento della presidente del club Pina Occhipinti Angelico che ha sottolineato l’importanza dell’attività di servizio in trentacinque anni svolta dall’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica, attività che sono state esposte ai presenti con la proiezione dei video riepilogativi degli ultimi quattro anni sociali.

Fra le attività più rilevanti il sostegno all’ANFAAS, i service rivolti alle problematiche giovanili, le iniziative culturali e i restauri. Una prolusione sulla storia del club è stata tenuta dalla sen. Marisa Moltisanti, una delle socie più anziane. Al termine della cerimonia sono state ammesse tre nuove socie: Luisa Gennaro e Angela Mauceri di Ispica e Teresa Floridia di Modica. Presenti alla cerimonia le presidenti dei club Inner Wheel di Ragusa Centro, Monti Iblei, Vittoria-Comiso, Licata e dei club service Rotary Pozzallo Ispica, Lions Club Modica e Kiwanis Club Modica, oltre alle numerose socie Inner.

“Il nostro è stato il primo Club dell’area iblea a diffondere lo spirito dell’Inner nella provincia - spiega la presidente del club Pina Occhipinti Angelico – e in questi ultimi anni il club si è dovuto adeguare ai cambiamenti sociali, alla digitalizzazione, ai momenti difficili della pandemia e si è totalmente rinnovato grazie all’ingresso di socie giovani, oneste, motivate, che in continuità con il passato intendono consolidare lo spirito di servizio e la vera amicizia”.

“Auguro ancora – prosegue Pina Occhipinti Angelico - numerose iniziative per il futuro in campo sociale, culturale ed umanitario e una crescita con i club limitrofi, con le rappresentanti distrettuali, nazionali ed internazionali in maniera tale da realizzare le finalità che l'Inner Wheel si prefigge: amicizia, solidarietà, internazionalità”.