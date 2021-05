L'internazionalizzazione aziendale passa per traduzioni professionali

La rivoluzione tecnologica sta radicalmente cambiando l’approccio globale sia al mondo del commercio che a quello dei servizi.

Al giorno d’oggi, infatti, il mercato di un numero sempre più ampio di imprese non è più limitato ai confini nazionali, con il fenomeno dell’internazionalizzazione che registra percentuali decisamente rilevanti.

Ovviamente, per ottenere risultati proficui all’estero è importante pianificare un’articolata strategia promozionale, motivo per cui non si può prescindere da una corretta comunicazione, avvalendosi quindi di traduzioni professionali di comprovata qualità.

Tra le più apprezzate del momento si inseriscono, per esempio, quelle proposte da Eurotrad, agenzia di traduzioni che da oltre 25 anni mette a disposizione delle imprese un’ampia di gamma servizi linguistici con cui intraprendere il percorso di crescita sui mercati esteri.

In cosa consiste la localizzazione linguistica

Una traduzione professionale è fondamentale per assicurarsi di avviare un processo di internazionalizzazione aziendale in grado di guardare con consapevolezza al mercato o ai mercati in cui si ha intenzione di espandere il proprio business.

A differenza di una traduzione amatoriale, infatti, un servizio linguistico di tipo professionale non si occupa soltanto di restituire un prodotto che aderisca correttamente alla lingua di destinazione dal punto di vista del lessico ma anche sotto il profilo della cultura del paese a cui si rivolge.

Nel dettaglio, una traduzione professionale è in grado di raggiungere questo obiettivo per mezzo della localizzazione, che tiene conto di tutti i più importanti aspetti legati al contesto della realtà a cui si guarda.

È in questo modo che vengono messi in primo piano, oltre a grammatica e lessico, anche fattori altrettanto centrali come per esempio i modi di dire, le unità di misura e la formulazione di date e orari del paese di riferimento. Senza contare che viene tenuto conto del linguaggio necessario per promuovere adeguatamente i prodotti, per una comunicazione efficace anche dal punto di vista tecnico e promozionale.

In questo modo, localizzazione consente di instaurare un reale dialogo tra azienda e pubblico.

Si tratta di un dato di partenza fondamentale per far sì che la visita al sito web aziendale o al portale e-commerce si traduca in una reale occasione di intercettare l’interesse del cliente e, quindi, in un’opportunità di guadagno così come di potenziale fidelizzazione.

I principali vantaggi della localizzazione

Risulta quindi evidente come, per imporsi sul mercato estero, una delle chiavi fondamentali sia senza dubbio quella della massima comprensione da parte dell’utente.

Un prodotto o un servizio deve essere descritto in modo dettagliato in ogni sua caratteristica, con l’impiego del linguaggio tecnico di riferimento necessario ed evitando l’uso di termini e forme linguistiche più basilari, inadatti a fornire una panoramica a 360° dell’offerta.

La resa corretta delle schede prodotto, così come delle condizioni e dei termini di vendita, delle modalità di pagamento e di consegna, passando per gli approfondimenti del proprio blog, permette di restituire l’immagine di una realtà di comprovata serietà e affidabilità, a prescindere dal mercato di riferimento.

Si tratta di un aspetto imprescindibile anche per favorire l’attività di passaparola, altrettanto importante per iniziare a crescere all’estero e al giorno d’oggi delegata sempre di più alle recensioni lasciate sul web o sui social network, che costituiscono una parte dei cosiddetti contenuti generati dagli utenti.

Ed è proprio una traduzione professionale che permette, grazie alla localizzazione, di ottenere questo genere di risultati.