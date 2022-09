L’Italia in bici contro a guerra: 51enne ucraino è arrivato in Sicilia

Siracusa - Ha 51 anni, è ucraino, ma vive a Udine con la famiglia. Mykola Zhyryada sta facendo parlare di sé perché ha deciso di attraversare l'Italia in bici per chiedere la fine delle ostilità nel suo Paese. E dopo un lungo percorso è sbarcato in Sicilia. Ieri, 1 settembre, ha trascorso alcune ore a Messina, dove ha potuto pulire i suo indumenti in una lavanderia a gettone, poi ha raggiunto Catania, mentre sabato, oggi, sarà a Siracusa.

Con sé, oltre alla bici, porta un sacco a pelo e la bandiera con i colori giallo e blu dell'Ucraina che tiene in evidenza. Mykola è nato Chernivtsi, ma da tempo vive a Udine con la moglie italiana e 2 figli. La sua missione è quella di portare un messaggio di pace in giro per l'Italia. Racconta di aver ricevuto attestati di stima, messaggi di solidarietà, e di aver percepito anche tanta commozione da parte dei suoi connazionali incontrati durante il viaggio.

Il suo tour siciliano non si concluderà a Siracusa: con la sua bici, infatti, raggiungerà altre città dell'Isola per poi risalire la Penisola verso Udine.