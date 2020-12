L’Italia sospende i voli dalla Gran Bretagna variante del Covid

Londra - L’Italia, Olanda e Belgio hanno sospeso i voli passeggeri dal Regno Unito, e Germania e Francia si preparano a fare altrettanto, per i timori legati alla nuova variante del virus Sars-CoV-2, il coronavirus responsabile del Covid-19. «Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna» ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi di Maio.

La variante mutata del virus, secondo le autorità britanniche, ha una trasmissibilità molto maggiore, «fino al 70% in più», secondo quanto dichiarato ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa. Secondo il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, la variante era «fuori controllo», e le nuove misure si sono rese necessarie per tentare di riportarla sotto controllo (qui tutto quello che sappiamo, finora, di questa variante). Il provvedimento del governo olandese — in vigore da oggi fino almeno al 1 gennaio — è scattato dopo che le autorità hanno confermato di aver isolato sul territorio dei Paesi Bassi almeno un caso della stessa variante del virus, che ha costretto parte della Gran Bretagna a tornare a un regime di lockdown. Il ministero della Salute ha avvertito che «qualsiasi introduzione di questa variante dal Regno Unito deve essere arginata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito.

Dopo la decisione di Olanda e Belgio (che ha deciso di bloccare anche i trasferimenti ferroviari in arrivo dalla Gran Bretagna via Francia), anche la Germania — secondo fonti del governo citate dall’agenzia Reuters — si appresterebbe a sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Maria Van Kerkhove, a capo dell’unità dedicata al coronavirus dell’Oms, ha detto alla BBC che «la variante è stata già identificata anche in Danimarca e Australia».

I voli in arrivo in Italia

Al momento, i voli tra la Gran Bretagna e l’Italia non hanno subito restrizioni. Nella giornata di oggi ne arriveranno oltre una dozzina in Lombardia, altri 8 nel Lazio e 4 nel Veneto. Altri sono in arrivo in altre regioni italiane. Come scritto qui da Leonard Berberi, dal 10 dicembre sono stati tolti i tamponi rapidi in aeroporto per i passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna e dall’Olanda. Chi arriva da quelle destinazioni in Italia dovrebbe aver effettuato un tampone molecolare prima della partenza; in alternativa, all’arrivo deve sottoposti alla quarantena fiduciaria, il cui rispetto è però demandato, di fatto, al singolo viaggiatore.

L'allerta dell'Oms: «In stretto contatto» con le autorità di Londra

Intanto, dopo la decisione di ieri del governo britannico, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in «stretto contatto» con le autorità del Regno Unito. In un tweet l’agenzia Onu scrive di star condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con la pubblica opinione, «man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni».