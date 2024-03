L’Orchestra “I CARE dell’I.C. “Don Milani” di Scicli si esibisce a Roma

Roma - Assolutamente unica l’esperienza fatta dagli alunni dell’Orchestra “I CARE” dell’Indirizzo Musicale dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” di Scicli che dal 17 al 20 marzo 2024 si sono potuti esibire a Roma in occasione della manifestazione dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, nell’ambito del progetto “Uniti con la Musica”. I ragazzi, preparati ed accompagnati dai docenti di Strumento musicale dell’Istituto Comprensivo, prof.ssa Ragusa Lucrezia, prof. Pisani Giovanni, Prof. Sambuco Walter Giuseppe e Prof. Sciacca Paolo e dalla loro Dirigente Scolastica, in rappresentanza dell’istituzione scolastica, hanno avuto l’onore di potersi esibire presso la Caserma “Gandin” di Roma, sede del 1° Reggimento dei Granatieri di Sardegna, insieme alla Banda del Reggimento, che com’è a tutti noto si esibisce in tutte le grandi cerimonie di rappresentanza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato.

Sono stati momenti davvero toccanti emotivamente: i nostri ragazzi sono anche stati diretti durante l’esibizione dal 1^ Luogotenente Morlungo, Maestro della Banda, ed insieme ai docenti hanno ricevuto l’encomio da parte del Generale Brafa Musicoro e del Comandante Pisapia che erano presenti all’evento. Momenti che completavano l’emozione della nostra presenza del giorno precedente presso il Quirinale dove abbiamo potuto assistere al Cambio della Guardia solenne dei Corazzieri a Cavallo davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La nostra permanenza per ben quattro giorni a Roma ha dato, inoltre, ai ragazzi l’opportunità di visitare i monumenti storici più famosi della Capitale, dal Colosseo ai Fori Romani e al Circo Massimo, nonché ai luoghi delle sedi istituzionali più importanti, dal Palazzo del Campidoglio a Montecitorio e Palazzo Madama, contemplando le monumentali Piazze con le loro famose Fontane, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza del Popolo.

Non poteva mancare la visita dei nostri piccoli musicisti al Teatro dell’Opera di Roma, tempio della Musica italiana e nel mondo, e la partecipazione ad un laboratorio per la produzione di un corto cinematografico a Cinecittà. A coronare il tutto la partecipazione all’Udienza Generale di Sua Santità Papa Francesco di mercoledì 20 marzo, alla fine della quale i nostri alunni hanno avuto modo di esibirsi nella prestigiosa Sala Nervi sita in San Pietro. Sono stati giorni intensi e formativi sia sul piano didattico che sul piano educativo. I ragazzi hanno saputo dimostrare la loro preparazione scolastica e relazionale, interagendo con i loro insegnanti in modo impeccabile e mettendo in atto comportamenti adeguatamente educati verso l’ambiente e le persone.

Questa bellissima esperienza ha consentito loro di conoscersi meglio creando momenti di condivisione e convivialità ai quali hanno anche consentito, cosa assai rara ai nostri giorni, la presenza dei loro docenti. Da Dirigente Scolastica dell’I.C. “Don Milani” mi sento orgogliosa di esserne la loro Rappresentante.

Dott.ssa Carmela Paolino