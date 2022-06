L’orchestra Jazz del Liceo Verga di Modica in concerto al Garibaldi

Modica - Successo, ieri sera al Teatro Garibaldi, con l’esordio della neonata Orchestra Jazz del Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica, diretta dal prof. Marco Caruso, docente di Sassofono del Verga e responsabile del progetto “Suonare Insieme: dalla composizione all’improvvisazione” .

Il concerto è stato patrocinato dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, a sancire l’ormai consueto partenariato tra il Liceo Musicale e la Fondazione, voluto dal Sovrintendente Tonino Cannata e dal Dirigente Scolastico Prof. Alberto Moltisanti.

Interessante e vario il repertorio proposto magistralmente dai giovani musicisti, che ha visto l’esecuzione degli standard più rilevanti della tradizione jazzistica americana come All of Me, Caravan, So What, Tutu oltre che il particolarissimo La Banda del famoso conterraneo ibleo Francesco Cafiso. In conclusione, un omaggio al neonato ensemble orchestrale con A Child is Born di Thad Jones. Ad affiancare i ragazzi, i proff. Fabio Iacono, Paolo Ilacqua, Giovanni Manganaro, Vincenzo Monaca, Giuseppe Valenti e Pietro Vasile, docenti tutor per ognuna delle sezioni orchestrali, con il prof. Marco Caruso impegnato nella veste di Solista d’eccezione al Sax Soprano, oltre che Direttore della Big Band. Parte del repertorio era stato affrontato durante una masterclass tenuta lo scorso aprile presso il Liceo Musicale Verga dal maestro Carlo Cattano.

A presentare e condurre la serata, la Prof.ssa Loredana Vernuccio, referente del Liceo Musicale e curatrice degli eventi live relativi al Progetto Jazz del Verga, per la cui registrazione e post produzione ci si è affidati, invece, alla competenza del Prof. Gianluca Abbate.