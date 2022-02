L’orologio del Papa sbugiarda Fazio, ed ecco quanto costa

Roma - Non solo un’intervista totalmente “seduta”, senza una domanda scomoda e in cui Papa Francesco pareva Fabio Fazio, ma mandata in onda pure con la bufala della diretta tv. E’ stata la rete smascherare la differita zoomando sull’orologio al polso sinistro del Papa, durante la puntata di “Che tempo che fa” di domenica scorsa, che segna le 17.30: un colloquio, dunque, registrato molto prima dell’inizio del programma di Rai3. Secondo Dagospia, inoltre, durante due risposte del Pontefice l'orologio avrebbe indicato un salto di circa mezz'ora: domande e risposte sono state dunque tagliate e risistemate, onde evitare imprevisti.

A “intervista” conclusa: stacco, linea alla pubblicità e solo al rientro la trasmissione va davvero in diretta. Peccato, dopo tanta campagna promossa dal conduttore contro i fake: annunciando che sarebbe stata trasmessa una registrazione, difficilmente Fazio avrebbe ottenuto il record di quasi 8 milioni e 700mila telespettatori. Ma quanto costa quell'orologio che ha mandato a monte la messinscena di autori e uffici stampa? "Potrebbe essere Swatch, un SUOB 705, che costa circa 75euro" fa sapere l'esperto Simone Bruni, direttore della rubrica la Clessidra su Rai Radio 1 -. E’ un orologio semplice, al quarzo, con una linea classica, adatto a lui direi”.