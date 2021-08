L'oroscopo di ferragosto 2021

L'oroscopo di Barbanera di domani, 15 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Tenete alta la guardia e accontentatevi di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano nervosismo.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è scontata. Se le occasioni mondane vi annoiano, senza sensi di colpa dovreste stare un po’ per conto vostro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Considerato che a livello emotivo oggi godete di una certa calma, avrete dei riscontri positivi in campo professionale. Programmi a lungo termine.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna nello Scorpione in trigono a Nettuno in Pesci agisce da alleata in fatto di intuizioni. Parlando di entusiasmo e coraggio, date il meglio di voi.

Leone. 23/7 – 23/8

Il quadrato della Luna segna una battuta d’arresto. Del tutto superabile, se saprete assumervi le responsabilità richieste senza piangervi addosso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna e Plutone complici promettono un’ottima resa nella vostra attività. A un’insolita audacia, si aggiunge forza di volontà e fortuna. Meglio di così!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se state rivedendo dei vecchi progetti e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti finora, potete tranquillamente correggere il tiro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La voglia di abbandonarvi al flusso delle emozioni è forte, vi trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di rendervi ridicoli.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano fisico forse vi sentirete un po’ pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire realmente cosa desiderate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in combutta con Nettuno instaura intorno a voi un clima tranquillo, ma niente affatto noioso. Comunicativa in risalita e intese recuperate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano ansie difficili da tenere sotto controllo, se non facendo ricorso alla vostra razionalità.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione, come sempre in fatto di grinta e intuito, è una mano santa, in più oggi, grazie a Plutone, agevola progetti, chiarimenti, sogni...