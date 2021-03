L'ultima foto di Bergoglio prima di diventare Papa Francesco. VIDEO

Città del Vaticano - La foto che vi proponiamo è l'ultima che ritrae Jorge Mario Bergoglio da Cardinale. L'ultima prima di essere eletto all'altissimo Soglio di Pietro. Il 13 marzo del 2013 il Conclave elesse al soglio di Pietro un cardinale preso «quasi alla fine del mondo».

News Correlate Papa attraverso due Conclavi. Come Bergoglio diventò Pontefice

Al quinto scrutinio il Conclave scelse come successore di Benedetto XVI il cardinale argentino di origine italiana, che annunciò di aver scelto come nome Francesco in onore del Santo di Assisi. Da allora ci sono state tre encicliche, cinque Sinodi, altrettante Esortazioni apostoliche, 33 viaggi internazionali, una miriade di prime volte e di gesti profetici, la volontà pertinace di operare cambiamenti, dalla riforma della Curia di Roma, all’impegno di dare spazio alle donne nei luoghi di responsabilità. Tutto portato avanti con profonda umiltà, senza mai perdere di vista il senso della comunità e la consapevolezza di essere il “servo dei servi di Dio”. Bisognoso per rispondere alla chiamata del Signore di preghiera, di tanta preghiera, quella che il Papa chiede alla fine di ogni discorso, di ogni incontro, di ogni saluto.

Nel Video, il giuramento del Cardinal Bergoglio in Conclave.