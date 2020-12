L'ultimo saluto a Maria Chiara

Modica - Sono stati celebrati stamani, nella chiesa di San Pietro, i funerali di Maria Chiara Rivarolo. Tanti, lungo la scalinata hanno atteso la bara della giovane mamma, morta nell'incidente stradale di due sere fa lungo la Modica-Ispica. Maria Chiara lascia due figli in tenera età.

La donna, 29 anni, era commessa in un supermercato. Viaggiava a bordo di una Ford Fiesta con il più grande dei suoi bambini. Giovedì sera si è scontrata con una Ka alla cui guida vi era un ragazzo di Ragusa di 24 anni ancora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Un drappo di palloncini bianchi è stato liberato nel cielo di Modica all'uscita del feretro dal duomo. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Maria Chiara, definita una "mamma guerriera".