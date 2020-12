L'ultimo saluto a Saverio Armenia

Pozzallo - Un profondo lutto ha pervaso Pozzallo, dove oggi pomeriggio, nella chiesa del Rosario, sono stati celebrati i funerali di Saverio Armenia, l'infermiere pozzallese del pronto soccorso dell'ospedale di Ragusa colpito e ucciso dal Covid a 50 anni. Le esequie sono state celebrate da don Michele Iacono.

Stamani i colleghi infermieri e medici in fila gli hanno tributo l'ultimo saluto fuori dall'ospedale, oggi pomeriggio la famiglia e la città tutta. Le esequie sono state trasmesse sui social in streaming per permettere la partecipazione di tutta la comunità, e la trasmissione ha toccato punte di mille persone collegate. Tanto era il bene che i suoi concittadini gli volevano. Per chi è voluto andare in chiesa, disposta anche la filodiffusione fuori, per evitare assembramenti.

Anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha voluto ricordarlo: "Con la sua scomparsa Saverio Armenia, infermiere di 49 anni morto di Covid, combatte ancora una volta il virus ricordando a tutti noi che questo male può colpire chiunque e a qualunque età.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità del Giovanni Paolo II va la vicinanza e la gratitudine dell’amministrazione e della città tutta".