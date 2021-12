L’ultimo Ufo dell’anno in Sicilia VIDEO

Capaci, Pa – “Il 20 Dicembre verso le 11:29, un oggetto volante non identificato è stato filmato a Capaci” ci scrive Salvatore Giusa (foto allegata), presidente del Centro ufologico siciliano, inviando in redazione il filmato girato da “Loredana Fonte, una nostra cara lettrice - spiega -, dove si osserva un oggetto di forma sferica solcare il cielo” per poi dissolversi improvvisamente nel nulla.

“L'oggetto è di piccole dimensioni - continua Giusa -. di colore bianco e si muove con moto lento”. Il video è in fase di analisi da parte del Cus, che invita come sempre i cittadini a inoltrare immagini di presunti U.f.o. alla mail salvatoregiusa@gmail.com per avere un parere dell’esperto, prima di gridare all’alieno.