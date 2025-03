L’Unità Chirurgica di Modica apre alla chirurgia pediatrica

Modica - L’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica si conferma un modello di efficienza a livello regionale, ampliando la propria offerta sanitaria con interventi di chirurgia pediatrica mininvasiva.

Dopo i successi ottenuti in ambito oncologico e bariatrico, il reparto guidato dal dottor Goffredo Caldarera si apre ora alla cura dei più piccoli, garantendo professionalità e competenza. A raccontare la propria esperienza è la signora Giada, madre di un bambino di quattro anni operato dall’equipe del dottor Caldarera.

“Mio figlio presentava una massa tesa e irriducibile nel canale inguinale. Inizialmente ci avevano consigliato di rivolgerci a Catania, presso l’ospedale pediatrico Garibaldi-Nesima. Poi, grazie a una visita chirurgica a Modica, abbiamo scoperto che l’ospedale offre un servizio di chirurgia pediatrica con specialisti altamente qualificati. Il trattamento chirurgico è stato eseguito con grande professionalità e attenzione dal personale medico e sanitario, e oggi mio figlio sta benissimo”.

L’introduzione della chirurgia pediatrica rappresenta un passo importante per l’ospedale di Modica, che si conferma un punto di riferimento nella sanità siciliana. Solo nel 2024, il reparto di chirurgia ha effettuato ben 2.700 interventi, un numero che testimonia l’alta qualità delle cure offerte e la fiducia crescente dei pazienti. Grazie a una visione innovativa e a un team medico all’avanguardia, l’Unità Chirurgica di Modica continua a rafforzare il proprio ruolo nella rete ospedaliera regionale, offrendo cure di alto livello senza la necessità di trasferimenti fuori provincia. Un risultato che premia l’impegno di medici e operatori sanitari, e che rappresenta un’importante risorsa per il territorio e per le famiglie che necessitano di cure specialistiche per i propri bambini.