La befana è arrivata al Piccolo Principe di Ragusa

Ragusa - "Se oggi mio figlio è nato una seconda volta è grazie al Piccolo Principe". È stato uno dei momenti più toccanti e commoventi la testimonianza che ieri sera ha reso una mamma di Ragusa nel racconto di come il proprio bambino abbia ritrovato vitalità ed entusiasmo da quando frequenta il centro per bambini con diverse abilità di via Di Vittorio.

Ieri sera nel centro per bambini disabili gravi è arrivata la Befana. Alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell'assessore ai servizi sociali Elvira Adamo, della vicepresidente del consiglio comunale Rossana Caruso, è stata festeggiata l'Epifania grazie al contributo di Andrea Minardi, Chef Pastry di Dolcemente Mono che ha reso tutto più dolce, alla travolgente Mariuccia Cannata e alla sua Pipitonella, al sorriso delle volontarie dell’Associazione Teniamoci per mano Onlus, e ai tantissimi che con la loro presenza hanno voluto testimoniare la loro vicinanza a questa storia di eccellenza nella cura della disabilità infantile.

Foto di Tonino Trovato.