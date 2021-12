La bimba ha fretta di nascere, mamma di 22 anni partorisce in casa

San Cataldo, Cl - Un'altra giovane mamma che non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale: per fortuna stavolta, a differenza del tragico epilogo del parto di ieri sera sulla Messina-Palermo, la vicenda è terminata a lieto fine e una ragazza 22enne di San Cataldo, nella notte, ha dato alla luce in casa la sua secondogenita.

La giovane ha iniziato ad avvertire le doglie attorno all’una e mezza: il marito ha isubito chiamato i soccorsi ma, quando sono arrivati, la moglie aveva già partorito. Ora è con la sua bimba, in osservazione al reparto Neonatologia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, ma stanno entrambe bene.