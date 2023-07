La Birra made in Scicli firmata Adriano Ternullo

Scicli - Chi lo avrebbe detto che negli anni 2000, in contrada Cuturi di Scicli sarebbe sorto un Birrificio artigianale.

Quel fabbricato rurale che negli anni ’40 del secolo scorso era solito rappresentare il centro aziendale della vita agreste, dove venivano custodite le cose più care, i sacrifici di anni di lavoro, oggi è un Birrificio.

Quella casetta di campagna Adriano la eredita dalla famiglia e subito pensa di mettere in atto quell’idea che aveva da ragazzo quando frequentava il liceo, la “trasformazione della materia”, la creazione di un Birrificio.

Certamente come tutte le start up bisogna fare uno studio di mercato sul consumo di birra artigianale per capire la fattibilità e la tendenza, quindi la convenienza economica per l’esercizio della attività. Adriano scopre come negli ultimi anni la domanda della birra è in continuo aumento, (oggi +18%), specialmente fra i giovani e soprattutto per i nuovi gusti che attivano la degustazione e il consumo. Il Birrificio artigianale Kuturi, viene inaugurato il 4 luglio 2019 con sede nell’omonima c/da Cuturi, due km a nord del centro abitato di Scicli.

Il passo è stato breve perché nel frattempo Adriano si laurea in chimica e unisce sia le competenze acquisite in materia con la passione per la trasformazione dei prodotti. Da qui la possibilità di sperimentare diversi gusti (ANKA, CIUMARA, KUPP, NASKIATA, RUGGIATA, altri) ed offrire quindi ai consumatori una eterogeneità di prodotti. La produzione di birra, come sappiamo, ha origini preistoriche (Sumeri 5.400 a.C.) mentre in Italia si fa riferimento agli Etruschi con una bevanda fermentata di segale e farro chiamata pevakh.

La birra è una bevanda ricca di acqua (85-92%) con elevato contenuto di sali minerali e flavonoidi grazie ai quali essa contribuisce a prevenire l’invecchiamento precoce, essendo ricca di acido folico ha una azione protettrice del colon. La birra rimane la bevanda più richiesta e il Birrificio kuturi, nel giro di pochi anni, diventa molto operativo con un incremento annuo crescente e con un volume di produzione consistente. Il consumo di birra, sia chiara che scura, da produzione artigianale è molto recettivo (consigliato 300-450 millilitri al giorno), raggiungendo nella stagione estiva il suo picco massimo.

Quest’anno, infatti come di consueto nel periodo estivo fine luglio, è prevista una serata, presso il Birrificio, dedicata alla Ricerca della birra perduta, “Disquisizioni e degustazioni intorno alla storia della birra”, momenti di incontro per valorizzare il prodotto artigianale locale. Ad oggi sono molte le birre artigianali prodotte in Italia, fenomeno in crescita rilevato dai consumi, alcune di livello eccellente.

Secondo Coldiretti il consumo di birra procapite in Italia è di 37 litri (solo in Sardegna 60 litri/anno), alimentando una filiera che fra occupati diretti e indotto offre lavoro a più di 140mila persone.

La Repubblica Ceca, con 190 litri/procapite/anno, è la nazione dove si beve più birra che acqua. Visti i dati positivi, confortati anche dalle esportazioni (+4%),

Il piccolo laboratorio di Adriano certamente punterà sempre più in alto nella scala della commercializzazione e della valorizzazione dei prodotti. Già nel 2020 e nel 2022 il Birrificio Kuturi è risultato vincitore nazionale de “Il luppolo d’oro” al concorso Best Italian Beer, quest’anno 2023 si è classificato al terzo posto. Kuturi è un grande Birrificio Artigianale con sede a Scicli, una risorsa importante nel vasto campo dell’AgroAlimentare Italiano.