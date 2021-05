La Capinera: tutto pronto si riapre il prossimo Venerdì 21 Maggio

Taormina- La Capinera riapre i battenti e riapre venerdì 21 Maggio a fare gli onori di casa, il Patron Pietro D’Agostino

“È passato un po’ dall’ultima volta che ci siamo visti e durante tutto questo tempo non ho mai smesso di studiare, approfondire ed elaborare nuove combinazioni di sapori per rendere la riapertura un'esperienza indimenticabile. Manca poco e l'emozione mi guida nel definire gli ultimi preziosi dettagli che incorniciano un momento che sa di rinascita” è così che lo Chef Pietro D'Agostino annuncia la riapertura della Capinera a Taormina, il prossimo 21 Maggio sul suo profilo facebook

Pietro D’Agostino classe 1972, è nato a Taormina dove ha frequentato l’accademia culinaria. Dopo numerose esperienze all'estero e in Italia, nel 2003 ritorna in Sicilia e decide di mettere radici nella sua amata Taormina e apre il suo ristorante, La Capinera. Qui esprime tutte le ricchezze della cucina siciliana con una creatività intelligente e innovativa. Nel 2008 riceve la stella Michelin, entra nei JRE e in Charming Italian Chef. Annovera numerose esperienze di ambasciatore della cucina siciliana nel mondo, scegliendo personalmente tutte le forniture degli ingredienti che finiscono sulla tavola.

Nel 2017 lancia due nuovi progetti: un innovativo contenitore gastronomico nel cuore di Taormina, Kistè, con una formula easy gourmet e una cucina essenziale, e la sua prima linea di prodotti, disponibili con il marchio Io Pietro D’Agostino, da lui direttamente selezionati. Ma durante la Pandemia lo Chef che si definisce "Chef contadino e pescatore" , non si ferma ed oltre a studiare delle novità al suo menù trova il tempo di pubblicare anche un libro.

Lo Chef Pietro D'Agostino si racconta in un volume che ha deciso di organizzare in quattro capitoli, dedicato agli altrettanti elementi: Acqua, Terra, Fuoco e Aria. Il titolo è Creatività. Memoria e territorio: Pietro D'Agostino racconta la sua cucina in un libro uscito da poco edito da Trenta Editore.

Il volume racconta la sua esperienza all’estero e l’ amore e il rispetto profondo per la sua Sicilia, che osserva ogni giorno dalla finestra della sua casa di famiglia sulla collina di Taormina. Una serie di ricette che propongono la materia prima siciliana in una veste internazionale e ricercata. Quattro capitoli che rappresentano i quattro elementi della vita: Terra, Acqua, Fuoco e Aria. Elementi che diventano i protagonisti indiscussi di questi piatti e che rappresentano l'inizio di un dialogo con contadini, vignaioli, pescatori e macellai, i più sommi esperti del nostro territorio.

Pietro D’Agostino Patron della Capinera è anche il Presidente dell'Associazione ACT di Taormina ( Ass. Commercianti di Taormina) “ La Stagione turistica che ci attende sarà una replica della stagione 2020. Non sarà semplice andare in contro ad un'altra estate complicata ma bisogna affrontarla uniti, con ottimismo e la consapevolezza che possiamo farcela a ripartire” ha dichiarato solo pochi giorni fa.

Un altro segnale verso la normalità e la voglia di ripartire dopo che gli hotel Belmond di Taormina hanno annunciano la riapertura per la stagione estiva 2021.

