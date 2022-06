La casa gialla sul molo di Sampieri al Tg5

Scicli - E' andato in onda oggi alle 13 il servizio del Tg5 dedicato alla casa gialla sul molo di Sampieri. L'inviata Manuela Baldi ha raccontato ha raccontato l'esperienza di questo speciale doposcuola messo in piedi dalla professoressa Simona Trombetta, che ha lasciato Firenze per trasferirsi nella marina di Scicli, creando un momento di socialità straordinario.

Il doposcuola è infatti destinato ai bambini di pomeriggio e ai loro genitori, albanesi, rumeni, nordafricani, di sera. Il servizio televisivo qui, al minuto 21 e 20 secondi.

Tutto nasce dalla venuta a Sampieri della professoressa Trombetta per la scrittura di un libro. Simona si innamora della baia e di quel mare e decide di trasferirsi qui. Conosce un bambino albanese cui la accomuna la passione per la pesca e così nasce l'intuiziomne del doposcuola.