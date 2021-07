La casa ricamata a uncinetto FOTO | VIDEO

Oliveri – Dopo il faraonico mausoleo a Marina di Acate, abbiamo scovato un’altra abitazione sui generis destinata a non passare inosservata: è stata ultimata l’anno scorso e si trova a Oliveri, all’angolo tra via Musco e via Bellini, proprio al centro del paese messinese.

La street artist polacca Nespoon ha dipinto con le sue bombolette spray le ruvide pareti esterne un edificio abbandonato, riproducendo perfettamente l’intarsio dei corredi e dei centrini della tradizione popolare. Ammiriamo l’opera nella fotogallery mentre, nei video, c’è l’artista durante la realizzazione dell’opera.