La chiesetta di Marzamemi in mano ai privati, è polemica

Marzamemi - Non si placa la polemica riguardante la concessione della chiesetta dedicata a San Francesco di Paola a Marzamemi, centrata su diverse questioni. Il deputato regionale Riccardo Gennuso (FI) ha sollevato nei giorni scorsi delle critiche. Il deputato regionale di Forza Italia, critica l’amministrazione comunale di Pachino per aver pubblicato un avviso per concedere la gestione della chiesetta, nonostante la Sovrintendenza di Siracusa, che è proprietaria della chiesetta, non abbia ancora completato il processo di affidamento del bene al Comune. Questo solleva dubbi sulla legalità del processo di concessione. Il deputato evidenzia la tempistica insolita dell’avviso, che concede meno di una settimana per la presentazione dei progetti.

Il Prof. Nicolò Costa, sociologo dell’economia e del territorio, nonchè assessore della giunta Petralito risponde alle critiche affermando che la manifestazione di interesse per la gestione della chiesa è solo l’inizio di un processo di conservazione e valorizzazione turistica del bene culturale.

Spiega che chiunque abbia competenze e capacità nel settore può proporre come gestire il servizio. Inoltre, il Prof. Costa incoraggia l’amministrazione a costituire una commissione di garanzia composta da esperti per garantire che gli obiettivi pubblici siano preservati, il bene culturale sia salvaguardato, la comunità locale sia coinvolta e vi sia un ritorno economico per il Comune. Sostiene che le critiche mosse contro questo processo di manifestazione di interesse siano fuori luogo e invita coloro che sono competenti nel marketing management turistico a presentare proposte concrete per regolare i flussi turistici e promuovere lo sviluppo locale.